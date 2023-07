Van elettrico Iveco eDaily traina massa di 153,58 tonnellate

Trainando una massa complessiva di 153,58 tonnellate il van elettrico eDaily ha ottenuto il titolo ufficiale del Guinness of Record per 'Il maggiore peso trainato da un furgone elettrico'. Questo risultato supera i precedenti record stabiliti da veicoli elettrici a trazione integrale e rappresenta - si legge nella nota - "un'impresa impressionante fornita dal motore da 140 kW con 400 Nm di coppia dell'eDaily".



Con Adam Bishop, l'attuale uomo più forte della Gran Bretagna, a volante Bishop lo scorso 20 giugno l'Iveco eDaily è stato agganciato per il tentativo di record al gigantesco camion Iveco XWay Strator - un potente trattore appositamente progettato per trasporti eccezionali fino a 150 tonnellate - il cui semirimorchio ospitava un enorme escavatore del peso di oltre 50 tonnellate, a cui sono state aggiunte altre sette tonnellate di zavorra. All'XWay Strator è stato collegato un autocarro ribaltabile Iveco XWay 8x4 a pieno carico e, in terza posizione, ad un veicolo fuoristrada antincendio aeroportuale.

Una volta avviato, l'eDaily ha percorso lentamente, ma senza esitazioni, la pista di 30 metri e ha tagliato il traguardo davanti ai giudici del Guinness World Records per conquistare il nuovo impressionante primato. Durante l'evento - segnala l'azienda - è stata utilizzata la modalità Hi-Power del veicolo, montata di serie su tutti gli eDaily, per fornire potenza aggiuntiva in condizioni di traino impegnative.