Una Corvette in mattoncini per i suoi primi 70 anni

Una Corvette in mattoncini celebra i 70 anni nel modello firmato Chevrolet. Lego ha infatti svelato un nuovo capitolo della sua linea Icons, dedicata a un pubblico adulto di collezionisti.



Dopo il set Lego Chevrolet Camaro Z28, ispirato all'omonimo veicolo del 1969, questa volta tocca alla Corvette, con un modello in scala e rigorosamente da montare, che si ispira alla celebre auto sportiva in una versione del 1961. Il modello Lego permette di riprodurre la Corvette cabriolet del 1961 decidendo se montare o meno il tetto removibile e quale targa montare fra le tre disponibili.

Il set vanta anche numerosi dettagli riprodotti fedelmente, tra i quali lo sterzo a tiranti funzionante, il cofano apribile che rivela un motore dettagliato e comprensivo di ventola del radiatore funzionante, oltre agli interni con pedali del freno, della frizione e dell'acceleratore, cambio, radio e specchietto retrovisore.

Il set è composto da un totale di 1.210 mattoncini e una volta assemblato misurerà 32 centimetri di lunghezza, 14 di larghezza e 10 di altezza. Le istruzioni sono presenti in 3D anche nell'app Lego Builder. La Corvette a mattoncini sarà disponibile sul Lego Store online a partire dal 4 agosto.