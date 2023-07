Scomparso Peter Horbury artefice del successo Geely Group

Il gruppo automobilistico cinese Geely Holding ha annunciato la scomparsa di Peter Horbury, già executive vice president of design di tutto il gruppo Geely e responsabile dello stile di numerosi modelli dei vari marchi tra cui Volvo Cars, Lotus, Geely Auto e Lynk & Co. Horbury era entrato a far parte di Geely Holding dopo l'acquisizione di Volvo Cars nel 2010, azienda dove aveva iniziato a lavorare nel 1979 e che lo aveva visto passare al team di progettazione di Ford Motor Company dopo l'acquisizione di Volvo Cars nel 1999.

Durante la sua permanenza in Geely, Horbury ha fondato studi di design a Shanghai, Barcellona, Göteborg e California, ispirando una nuova generazione di designer che hanno sviluppato i nuovi modelli che hanno contribuito a definire Geely Auto Group come un protagonista globale nell’automotive. Nel suo ruolo più recente, Horbury era stato anche senior vice president of design presso Lotus Group, supervisionando una nuova gamma di modelli elettrici del brand sportivo. “Peter era un designer unico nel suo genere - ha commentato Eric Li, fondatore e presidente di Geely Holding - in grado di catturare il linguaggio del marchio e l'emozione di ogni brand dalla Scandinavia alla Cina. Era un artista brillante che poteva tradurre concetti dal tavolo da disegno alla strada. Ci mancherà profondamente la sua presenza e il suo contributo alla storia di successo globale di Geely”.