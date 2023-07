Gb: al via battaglia legale contro estensione della ztl a Londra

Si è aperta oggi all'Alta Corte di Londra la battaglia legale contro la nuova estensione nella capitale britannica della zona ad emissioni ridotte, a pagamento per i veicoli che non rispettano alcuni parametri d'inquinamento, voluta fortemente dal sindaco laburista Sadiq Khan. Contro la sua stretta sul traffico destinata a entrare in vigore alla fine di agosto hanno chiesto una revisione giudiziaria della decisione quattro consigli municipali dei sobborghi londinesi, Bexley, Bromley, Harrow, Hillingdon, e anche quello della confinante contea del Surrey, tutti a guida Tory. Khan aveva introdotto la Ulez (ultra low emission low) nel 2019 e aveva via via ampliato la zona ztl fino a comprendere sempre più parti della città: è previsto che a partire dal 29 agosto arrivi a coprire l'intera area della Greater London.

L'accesso sarà quindi subordinato al pagamento - 7 giorni su sette e 24 ore al giorno - di una tassa quotidiana pari a 12,50 sterline, circa 15 euro. La scelta del sindaco ha scatenato le forti proteste dei cittadini che già devono affrontare la crisi del caro vita e l'aumento dei mutui dopo la serie di rialzi dei tassi decisi dalla Bank of England soprattutto se si considera la multa di 160 sterline (190 euro) prevista per ogni giorno in cui non si è in regola col pagamento della Ulez. Oggi è prevista l'udienza davanti al giudice Swift che si pronuncerà in seguito sull'ampliamento della zona ad emissioni ridotte.