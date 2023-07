Gate è nuovo servizio di noleggio flessibile di Iveco

Si chiama Gate la nuova società di Iveco Group che offre una formula pay-per-use e flessibile per il noleggio a lungo termine di veicoli commerciali 100% green.

Dopo il debutto sul mercato italiano come progetto pilota, il piano prevede di estendere questo modello di business in altri paesi europei nel 2024.

Le attività di Green & Advanced Transport Ecosystem, questo il nome completo del progetto, mirano a rivoluzionare un mercato molto competitivo, in risposta alla necessità di soluzioni smart per la transizione energetica nel settore dei trasporti.

L'ecosistema di Gate mette a disposizione tre diversi pacchetti, ovvero Easy, Energy ed eManager, ciascuno con opzioni per le stazioni di ricarica e servizi dedicati, per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. La caratteristica più innovativa di Gate è la formula pay-per-use, che permette il passaggio da un noleggio con canone mensile fisso a un'offerta su misura incentrata sull'utilizzo stimato del veicolo.

La flessibilità della formula consente ai clienti di scegliere la soluzione migliore per le loro esigenze, dalle consegne dell'ultimo miglio ai trasporti a lungo raggio.

L'offerta di Gate al lancio ha come protagonista il nuovo eDaily, il veicolo commerciale elettrico di Iveco, mentre nel prossimo futuro l'offerta sarà ampliata per includere truck elettrici per il trasporto pesante, a batterie e a celle a combustibile.