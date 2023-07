Ruote nella Storia di Aci con Rieti Terminillo Classic

La Rieti Terminillo Classic tappa straordinaria di Ruote nella Storia. L'autoraduno di ACI Storico in cooperazione con l'Automobile Club d'Italia raggiunge una sua nuova tappa tra i luoghi del reatino. Un programma di due giorni, sabato 1 luglio e domenica 2 luglio, organizzato con la collaborazione dell'Automobile Club di Rieti presieduto da Alessandro De Santics e diretto da Ottavio Busardò.

L'evento nel reatino ha mantenuto alto lo spirito che contraddistingue Ruote nella Storia mettendo in relazione la passione e la cultura dell'automobilismo con la valorizzazione territoriale, paesaggistica e culturale.

"Abbiamo confermato l'attenzione di questo Automobile Club al territorio", ha sottolineato il Direttore dell'Automobile Club di Rieti Ottavio Busardò.

Per le auto della Rieti Terminillo Classic anche una prova di abilità con pressostato, due intermedi e un arrivo simbolico.

Una prova nata per commemorare il precedente presidente di AC Rieti Innocenzo De Santics. "È stata una grandissima occasione per testare l'affetto che tanti nutrono per l'Automobile Club di Rieti", ha detto Alessandro De Sanctis, Presidente dell'AC Rieti. "Questa è stata l'edizione zero, ma la speranza è che da questa esperienza possa nascere un nuovo format sempre più importante".

Tra i modelli presenti, una Abarth 124, una Ferrari Dino 246, una Mercedes SL 300, una Porche 930 Cabrio e altre preziose vetture a cui hanno fatto da "apripista" veicoli storicamente unici e provenienti dal mondo delle corse tra cui una Lancia Delta S4, una Lancia Delta 16v e una Lancia Rally 037. La Rieti Terminillo Classic si è tenuta in contemporanea alla 58° Cronoscalata Rieti-Terminillo. Le stesse auto storiche presenti all'evento di ACI Storico hanno percorso, in diversi momenti della manifestazione, anche il tracciato nel quale le auto moderne si sono sfidate nel CIVM.