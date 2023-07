Lexus in Scozia alla scoperta dell'identità del brand

La cura sartoriale e il valore del tempo, la tradizione e l'innovazione, il lusso e la sobrietà: sono questi i tratti che contraddistinguono Lexus, il brand premium del Gruppo Toyota, che ha scelto Edimburgo per un viaggio alla scoperta dei propri valori.

I nuovi modelli arriveranno nei prossimi mesi, saranno elettrificati e via via andranno a sostituire l'intera gamma di propulsori termici o ibridi diventando esclusivamente a batteria entro il 2030. Ad accompagnarci in questo viaggio la Lexus UX 300e, il crossover elettrico che in attesa del restyling previsto per il prossimo anno si muove sinuosa e silenziosa.

La Scozia, di primo acchito così lontana culturalmente - oltre che geograficamente - dal Giappone, svela invece grandi similitudini con le nipponiche radici di Lexus. La solidità, innanzi tutto, che a Edimburgo è simboleggiata dal Castello che sorge su una montagna, nel centro cittadino. E la cura per le tradizioni: dal kilt indossato con orgoglio all'onirico suono della cornamusa, all'infinita varietà di whiskey di cui anche il Giappone è patria.

Lo studio che il brand profonde nell'allestimento di ogni vettura ricorda da vicino quella delle abili ricamatrici di Sashiko, una tradizione millenaria che è sbarcata dal Giappone in questi luoghi: una cucitura a piccoli punti, semplice e resistente, realizzata con uno speciale filo di cotone ritorto.



Nata per gli abiti, si è rivelata ideale anche per le impunture dei sedili. Le abili sarte sono capaci di comporre ricami e tessiture precisissime nella loro unicità, e ne danno prova sotto i nostri occhi tramutando stoffe di tappezzeria in tele d'artista. Un lavoro paziente, da compiere senza fretta, frutto di sapienza e precisione, perfezionato nei secoli. Così come simbolo di ingegno, arte e applicazione sono le sculture contemporanee di Jupiter Artland: uno spazio di oltre 100 acri di prati, campi e boschi divenuti un museo all'aperto nel quale muoversi - meglio se in maniera sostenibile - per ammirare l'arte senza contaminarla.

Cultura vuol dire anche cucina, un altro campo che trova collegamenti solidi, al di là delle apparenze, fra quella scozzese e quella giapponese. Anello di congiunzione è il miso, un condimento che si usa in entrambi i Paesi, a base di fagioli di soia e riso fatti fermentare per alcune settimane, e che conferisce alle zuppe e alle pietanze un gusto denso e avvolgente. Partito dall'Oriente, ha come ulteriore ingrediente la pazienza e la cura nel miscelare gli ingredienti. E ora ha conquistato anche la patria delle Highlands.

Per essere un brand di lusso, bisogna anche essere capaci di osare, di giocare, di scherzare. Lexus anni addietro presentò alla stampa internazionale la UX non sulla classica pedana, ma su una zattera ancorata ad alcuni metri dalla spiaggia di Sitges, all'alba, perché si apprezzasse la similitudine tra i colori dell'aurora e la nuance scelta per la livrea della vettura del lancio. Anche adesso, osare è sapere: e così l'auto diventa un'opera d'arte grazie alla tecnica del Light Painting.

Un effetto luminoso che ciascuno può applicare alla propria vettura: senza l'ausilio di software, ma danzando attorno all'auto con fili e bastoni dai led multicolori, per dar sfogo all'artista che è in ognuno di noi.