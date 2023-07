Independence day, 43 milioni di americani in viaggio in auto

Con i prezzi del gas in calo, un numero record di americani saranno in viaggio in auto per festeggiare il 4 luglio. L'American Automobile Association (Aaa) prevede che 43,2 milioni di persone si muoveranno in auto, pari a circa il 4% in più rispetto al precedente massimo storico di 41,5 milioni registrato nel 2019.

Secondo i media Usa, il trend è alimentato dal crollo dei prezzi del gas: la media nazionale per un gallone di benzina senza piombo si è attestata a 3,49 dollari - secondo i dati di GasBuddy - 1,34 dollari in meno rispetto a un anno prima e circa il 30% in meno rispetto al record di 5,03 dollari registrato a metà giugno dello scorso anno. I prezzi sono scesi al di sotto della media nazionale in circa 30 Stati.