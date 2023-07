Faggioli vince 58/ma Rieti Terminillo con la Norma M20 FC Zitek

E' stato Simone Faggioli, al volante della Norma M20 FC Zitek, a trionfare nella 58esima edizione della Rieti Terminillo, alzando la 56esima Coppa Bruno Carotti, dopo aver percorso il tracciato di 13,45 km in 4'48"72.

Dietro di lui si è classificato, al secondo posto, Stefano di Fulvio, con l'Osella PA30, mentre terzo, con l'Osella PA 2000 turbo, è arrivato Achille Lombardi. "Ci siamo riscattati dopo i problemi avuti ad Ascoli - ha spiegato Faggioli dopo la corsa - adesso ci siamo di nuovo e continuiamo su questa strada per progredire nello sviluppo secondo le nuove regole". Tre le GT il successo è andato a Piero Nappi con l'Aston Martin Vantage GT3, che ha avuto la meglio su Marco Iacoangeli fermato da una toccata, per cui al secondo posto della categoria si è classificato Roberto Ragazzi con la Ferrari 488 Challenge, che ha preceduto il compagno di scuderia Stefano Artuso con la Ferrari 458.

Nel gruppo E2SH è arrivata un'altra vittoria per Marco Gramenzi con l'Alfa 4C Judd, mentre tra le turismo è stato Luca Tosini ad imporsi con la Peugeot 308.

Da segnalare anche il trionfo di Harald Freitag su Opel Kadett Gt/e nel gruppo E1, quello di Giovanni Angelini nella Racing Start Cup, su MINI, e quello di Giacomo Liuzzi nel gruppo Racing Start Plus, sempre su MINI.