Audi TT MK1: all'asta un esemplare negli Usa

L'audi TT MK1 è una vettura destinata a diventare un classico nel mondo dell'auto, per via del suo design di rottura ad oggi ancora molto attuale, e negli USA, precisamente a San Jose, in California, è stato messo all'asta da Rarecars un esemplare cabrio dai contenuti interessanti.



L'auto presenta una livrea nera, dei cerchi da 17 pollici a 5 razze, ed un interno in pelle baseball che è piuttosto raro, quanto difficile da trovare in condizioni simili a quelle dell'auto in vendita. La colorazione dei sedili viene ripresa anche dalla corona del volante, dal pomello del cambio, da parte del tunnel centrale, e dai pannelli porta. A livello di meccanica, la TT in questione è spinta da un 4 cilindri 1.8 turbo da 225 CV abbinato alla trazione integrale, la proposta motoristica più prestante a livello di potenza massima prima dell'arrivo della variante V6 3.2 con cambio DSG che erogava 250 CV. Attualmente, l'asta, senza prezzo di riserva, ha l'offerta di riferimento fissata a 17.000 dollari, l'equivalente di 15.627 euro al cambio attuale, ma si accettano rilanci fino a giovedì 6 luglio e, considerando le condizioni generali ed il basso chilometraggio, di poco superiore ai 24.000 km, non mancheranno gli interessati.