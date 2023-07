Anfia, incentivi necessari al più presto

A giugno 2023, il mercato auto italiano rimane positivo, ma registra una crescita più contenuta (+9,2%), confrontandosi con un giugno 2022 asfittico (-15%).

Rimane distante il dato del 2019, ultimo anno quasi normale per le vendite del settore, con oltre il 19% di vendite da recuperare". Lo afferma Roberto Vavassori, presidente dell'Anfia.

"Nei mesi estivi le immatricolazioni - osserva - seguono una naturale tendenza al ribasso, senza contare che i potenziali acquirenti sono condizionati dall'attesa dell'annunciata rimodulazione degli incentivi a oggi in vigore per l'acquisto di vetture a bassissime e zero emissioni che è fondamentale concretizzare al più presto per stimolare la domanda e accelerare il rinnovo del parco circolante in ottica green.

Servono una pluralità di strumenti e tecnologie per disegnare una transizione percorribile e sostenibile ed è importante che industria e politica lavorino insieme, improntando le rispettive azioni ad un dialogo aperto e leale". Vavassori ribadisce che la filiera guarda con grande favore all'ipotizzato 'accordo per la transizione e il rilancio industriale della filiera automotive' in definizione da parte del Governo" e ricorda che "uno dei temi aperti all'interno di questo dialogo è lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica, su cui il nostro Paese è ancora in ritardo, nonostante sia un elemento prioritario per il passaggio all'elettrificazione".