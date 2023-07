In quattro sul monopattino, follia in video virale a Roma

In quattro su un monopattino elettrico circolando sulla preferenziale. È l'ultima, pericolosa, follia messa in atto da quattro ragazzini a Roma. La scena è stata ripresa sulla corsia preferenziale per il trasporto pubblico in viale Eritrea ed è rimbalzata tra le chat di quartiere in n video diventato virale: si vedono i quattro giovanissimi pigiati sul monopattino, i piedi uno sull'altro nel poco spazio della pedana, procedere con equilibrio incerto sulla corsia dove viaggiano bus e usata anche da forze dell'ordine e ambulanze in caso di emergenza.