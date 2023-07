Ferrari: la 296 GT3 in prima fila alla 24 Ore di Spa

Nella 24 Ore di Spa-Francorchamps, valevole per la Endurance Cup del campionato GT World Challenge Europe, la Ferrari 296 GT3 numero 51 di AF Corse scatterà dalla seconda posizione grazie al giro cronometrato effettuato nella Super Pole da Alessio Rovera. Con un tempo di 2'16''996 l'equipaggio, completato da Robert Shwartzman e Nicklas Nielsen, partirà in prima fila dietro la Porsche numero 20 per soli 0''116.

La gara prenderà il via oggi alle 16.30, con le due vetture del team AF Corse: la 296 GT3 numero 50 di Julien Piguet, Simon Mann, Nicolas Varrone e Ulysse De Pauw, e la 488 GT3 Evo 2020 di Lilou Wadoux, Louis e Jef Machiels e Andrea Bertolini, iscritte in classe Bronze, in 33ma e 34ma posizione.

Mentre sarà 40ma la 296 GT3 di ST Racing with Rinaldi affidata a Samantha Tan, Jon Miller, Isaac Tutumlu e Leonard Weiss (Pro-Am); sette caselle più dietro partita la Ferrari di AF Corse numero 71, affidata agli ufficiali Antonio Fuoco, Davide Rigon e Daniel Serra.