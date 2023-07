Carambola tra auto parcheggiate, le sfascia e scappa, denunciato

Perde il controllo dell'utilitaria e carambola tra le auto in sosta. Poi, nonostante avesse praticamente perso la parte anteriore dell'auto, è scappato. E' successo poco dopo le venti nel quartiere spezzino di Valdellora.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale l'utilitaria proveniente dalla Galleria Spallanzani e diretta verso Le Terrazze, arrivata sulla prima curva a destra ha sbandato proseguendo per la tangente e uscendo dalla carreggiata per piombare contro un autocarro in sosta. Nel tentativo di recuperare la giusta direzione, il conducente deviava tutto a sinistra ma, sempre senza controllo, ha sbattuto contro un'auto in sosta distruggendone lo spigolo anteriore sinistro e spingendola fuori dal parcheggio tanto da danneggiarne anche il lato destro. L'autista dopo essersi disincagliato ha ingranato la marcia avanti ed è scappato. Il forte rumore degli urti e delle ferraglie ha attirato l'attenzione di un testimone che è riuscito a prendere la targa e ha chiamato i vigili urbani.

Gli agenti hanno avviato le indagini e scoperto che il responsabile dell'accaduto guidava un'auto intestata a persona morta da tre anni. Grazie a una serie di controlli incrociati dei dati contenuti negli archivi comunali e statali, dopo poco la polizia Locale bussava all'abitazione dell'individuo, nel quartiere del Favaro, trovando anche l'utilitaria danneggiata.

L'uomo era completamente ubriaco, uno stato tale che poteva essere raggiunto solo trascorso un certo lasso di tempo dall'ingestione delle bevande alcoliche, dando così la prova che già si trovava in quello stato quando aveva causato l'incidente.

Sottoposto alle prove con etilometro, lo spezzino risultava avere un tasso alcolemico pari a 1,82. La patente e l'auto gli sono state sequestrate ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza che prevede l'ammenda da 1.500 a 6mila euro, l'arresto da sei mesi ad un anno e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni con una decurtazione di 10 punti. All'uomo verranno applicate le pene perché ha provocato un incidente stradale, le sanzioni raddoppiate e la patente revocata.