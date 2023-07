A Piacenza corse folli in moto sulla 45, poi i video sui social

Sulla statale 45 Piacenza-Genova va in scena soprattutto nei weekend la folle sfida dei motociclisti che si cimentano nell'affrontare rotonde contromano e poi postano i video di queste loro imprese su YouTube. Ne dà notizia questa mattina il quotidiano Libertà, precisando che sui social (soprattutto TikTok) sono visionabili centinaia di video professionali lunghi e strutturati, non più amatoriali e di pochi minuti.

Spericolate evoluzioni lungo quella che gli stessi motociclisti definiscono "la strada più bella del Nord Italia per noi centauri". Riprese effettuate addirittura con i droni dall'alto con tanto di consigli del tipo "nelle mie riprese io lascio il tachimetro visibile, mi hanno detto altri YouTuber che la multa non te la possono dare solo per un video, gli puoi dire che è un video fake, falso". Apparentemente incuranti dei controlli che vengono ripetuti praticamente ogni giorno dai carabinieri e dalla Polstrada lungo la strada statale che per il suo tortuoso corso fatto di centinaia di tornanti esalta i motociclisti indisciplinati.

Nei video si possono vedere corse fino ai 150 chilometri all'ora in curva, sorpassi con doppia linea continua e a destra, gimcane tra le auto e poi la più pericolosa tra le sfide: la rotonda di Cernusca imboccata contromano. Il tutto a favore di una telecamerina installata sul cruscotto.