Passeggero sdraiato su tetto auto in marcia, multati in 3

Sono stati tutti individuati e sanzionati dalla polizia municipale gli occupanti di una Renault Clio che era stata filmata mentre percorreva la tangenziale della città di Prato con un passeggero sdraiato sul suo tetto.

Si tratta di tre ventenni: per tutti loro, non solo per il conducente, i vigili procederanno alla segnalazione ai fini della revisione del loro titolo di guida.

Le indagini della Polizia municipale di Prato, spiega il Comune in una nota, erano iniziate immediatamente, quando nella giornata di mercoledì 28 giugno è apparso sui social il video che riprendeva la Clio in marcia sul viale Leonardo da Vinci con un giovane sdraiato sopra il tettucco, attaccato con le mani ai finestrini lasciati aperti. Una scena pericolosa che ha catturato l'attenzione degli altri automobilisti che infatti hanno ripreso e pubblicato la folle bravata". Ieri i vigili avevano "già identificato il conducente" che è stato "pesantemente sanzionato. Oggi sono stati individuati gli altri due occupanti dell'auto, il ragazzo che si era sdraiato sul tetto e un altro passeggero. I giovani, anche loro ventenni, si sono giustificati dichiarando che volevano festeggiare la maturità appena conseguita e sono stati multati per il pericoloso comportamento messo in atto".

"Episodi come questo dimostrano che i fenomeni sociali di oggi, sotto la spinta delle scoperte informatiche e delle nuove metodologie di comunicazione, corrono molto più velocemente della nostra società - commenta il comandante della Polizia municipale Marco Maccioni -. In particolare, chi è tenuto a far rispettare le norme si trova privo di strumenti efficaci per contrastare queste nuove criticità come le challenge sui social: se non ne consegue un fatto grave, come per fortuna è accaduto in questo caso, gli strumenti operativi offerti dalla attuale normativa si rilevano inefficaci: nel caso di specie tutto si è risolto con sanzioni pecuniarie amministrative contenute nel codice della strada".