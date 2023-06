Audi realizza una bici elettrica e sostiene i ciclisti

Audi debutta nel mondo delle due ruote costruendo la sua prima mountain bike elettrica nella categoria Enduro. Questa presenta una livrea che richiama il prototipo RS Q e-tron E2, le sospensioni Öhlins, il telaio in alluminio e carbonio, ed il motore Brose da 250 Watt e 90 Nm di coppia alimentato da una batteria al litio da 720 Wh.

Il brand dei quattro anelli, inoltre, si impegna a salvaguardare la salute dei ciclisti dotando i suoi modelli con tecnologie predittive.

A sottolineare questa sinergia con il mondo delle 2 ruote a pedali, in concomitanza con la 36a edizione della Maratona dles Dolomites - Enel, in programma domenica 2 luglio, la comunicazione nazionale social, stampa e outdoor del brand vedrà le vetture "cedere spazio" simbolicamente alle biciclette, uscendo dall'inquadratura per 1,5 metri.

Infatti, con la campagna "The Cropped Car", Audi manda un segnale di vicinanza e attenzione ai soggetti più esposti ai rischi della circolazione.

Nella stessa competizione dolomitica, dove Audi è Official Mobility Partner dal 2017, gareggerà anche un team del marchio tedesco nel quale hanno confermato la presenza gli atleti azzurri della Federazione Italiana Sport Invernali Christof Innerhofer, Mattia Casse e Lisa Vittozzi.