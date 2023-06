Vicino stazione Fs Pisa 300 posti auto in più kiss&ride

Da sabato prossimo il parcheggio Metropark, che si trova a Pisa in prossimità della stazione ferroviaria, mette a disposizione dei cittadini che devono recarsi alla stazione e al centro servizi della Sesta Porta, circa 300 posti auto, destinandoli al servizio kiss & ride (fermata e discesa) con sosta gratuita fino a 30 minuti.

Grazie all'accordo sottoscritto tra Pisamo e Metropark, società del Polo Urbano del Gruppo Fs Italiane che gestisce il portafoglio parcheggi del gruppo, Il Comune di Pisa mette a disposizione la sosta breve gratuita a servizio della stazione, raggiungibile a piedi in pochissimi minuti. Superati i primi 30 minuti di sosta il parcheggio diventa a pagamento, secondo orari e tariffe disposti da Metropark (orario di tariffazione dalle 6 all'1 2 euro per la prima ora 1,50 dalla seconda ora in poi; tariffa giornaliera di 8 euro). "L'intesa tra Pisamo e Metropark - spiega una nota del Comune - prevede inoltre di riservare gratuitamente ai residenti del quartiere 52 posti auto dell'area parcheggio e nelle prossime settimane verrà realizzato un nuovo impianto di controllo accessi che gestirà i posti auto e i residenti potranno fare richiesta a Pisamo per accedere liberamente al parcheggio". "Insieme al Comune - osserva l'amministratore unico di Pisamo Andrea Bottone - abbiamo lavorato per dotare l'area di un asset di parcheggi suppletivi e compensare la diminuzione di posti auto in piazza della Stazione". Secondo Francesco Parlato, ad di Metropark, i parcheggi della società, "ricoprono un ruolo fondamentale nella transizione verso un nuovo modello di mobilità più sostenibile e condivisa e rafforzano il ruolo della stazione come hub multi-servizi".