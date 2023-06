Ferrari SF90 XX, Manzoni: 'Un progetto che ha portato risultati incredibili'

"Stiamo parlando di una 'versione estrema', di un'auto che già è una supercar perchè la SF90 Stradale da cui siamo partiti è una vettura da 1000 cavalli e dalle prestazioni incredibili. La SF90 XX Stradale rappresenta quindi la versione più estrema della SF90 Stradale e i suoi criteri di progettazione sono perciò quelli di una vettura da pista di cui viene assicurata anche l'omologazione su strada".

Lo ha affermato Flavio Manzoni, direttore del Centro Stile Ferrari, parlando della sfida che la struttura da lui diretta ha dovuto affrontare per progettare l'ultima supercar di gamma della casa di Maranello. "Dover enfatizzare una supercar come la SF90 non era facile e abbiamo lavorato con gli ingegneri, con i colleghi dell'aerodinamica per raggiungere dei risultati eccezionali da un punto di vista della performance".

La SF90 XX Stradale integra i principi ingegneristici che stanno alla base della SF90 Stradale e li estremizza. "Grazie alla stretta sinergia tra il Centro Stile e il reparto tecnico - ha spiegato Manzoni - sono stati eseguiti interventi molto significativi, mirati prevalentemente a incrementare il carico aerodinamico della vettura d'origine". Una delle caratteristiche più distintive del design della SF90 XX Stradale è senza dubbio l'ala fissa al posteriore che non si vedeva su una Ferrari stradale dai tempi della F50 del 1995. "Il volume della coda, rivisitato per favorirne l'aerodinamicità - ha sottolineato Manzoni - risulta più slanciato donando così alla silhouette un carattere a coda lunga tipico delle vetture da competizione. Anche le prese d'aria per gli intercooler crescono di dimensioni e convogliano l'aria verso le masse radianti con più efficienza".

Il frontale della SF90 XX Stradale invece mantiene la caratteristica forma a freccia. "Altro tratto distintivo del frontale sono i due imponenti profili alari che dominano gli ingressi d'aria, elementi otticamente sospesi che conferiscono alla vettura una percezione di larghezza e adesione all'asfalto unica. Il posteriore invece è caratterizzato dalla coda a forma di trimarano, che incorpora anche i due scarichi centrali".

In tutta la vettura e ancor più nella sua parte inferiore spiccano gli elementi in fibra di carbonio, volti a sottolinearne gli aspetti tecnici. Altri elementi connotativi sono gli sfoghi d'aria di forma quadrangolare arrotondata, presenti sul cofano anteriore e posteriore, che si prestano a diventare parte della livrea.

