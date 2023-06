L'Alfa Romeo Tonale si arruola nell'Arma dei Carabinieri

La nuova Alfa Romeo Tonale Hybrid è stata arruolata nell'Arma dei Carabinieri con una presentazione presso la sede del Comando Generale alla quale erano presenti il Comandante Generale Gen. C.A. Teo Luzi, il CEO Alfa Romeo, Jean Philippe Imparato, il Country Manager di Stellantis in Italia, Santo Ficili, e i vertici dello Stato Maggiore del Comando Generale dei Carabinieri.

Nello specifico, si tratta dell'Alfa Romeo Tonale con il motore ibrido da 1,5 litri, che eroga una potenza di 163 cavalli, dotata di cambio automatico TCT a 7 rapporti, e vestita della tradizionale livrea radiomobile.

L'auto è dotata di una blindatura parziale per la protezione dei militari, di una monocellula per il trasporto in sicurezza delle persone fermate, nonché di una sirena elettronica bitonale e lampeggianti blu con luci a led, mentre gli allestimenti interni sono stati ripensati e modificati per consentire il massimo confort per i militari e l'alloggiamento dell'equipaggiamento specifico che annovera giubbotti antiproiettile, torce ad alta visibilità, armi lunghe, ed altro ancora.

Destinata ai Nuclei Radiomobile di tutta Italia, andrà ad affiancare l'Alfa Romeo Giulia AT8 200cv per rendere ancora più efficiente l'attività di pronto intervento dei Carabinieri.