Una Twingo 'artistica' per celebrare i suoi 30 anni

Per celebrare il trentesimo anniversario di Twingo, Renault si è rivolta alla designer e artista contemporanea di fama internazionale Sabine Marcelis, per reinventare questo modello e dare un'interpretazione artistica della Twingo, lanciata nel 1993.

Sabine Marcelis è l'ultima vincitrice dell'Elle Deco International Designer of the year award, premio che le ha permesso di affermarsi come uno dei designer più influenti al mondo. Le sue installazioni artistiche sono oggi riconosciute a livello internazionale.

Dopo Mathieu Lehanneur, che ha esaltato la 4L con Suite n°4, e Pierre Gonalons con la R5 Diamant, Renault ha affidato alla designer la missione di rivisitare Twingo, attraverso forme essenziali ed eleganti, giochi di luce e utilizzo personale di materiali.

"La collaborazione con Renault - ha raccontato l'artista - è iniziata con un invito a ripensare Twingo per celebrare il suo trentesimo anniversario. Ė stata una formidabile opportunità e una nuova area da esplorare per me, in quanto non avevo mai progettato un'auto prima. Lavorare con un'auto tanto emblematica e popolare è stata una vera e propria sfida, soprattutto tenendo conto della portata del progetto. Mi ha dato l'opportunità di creare qualcosa di veramente innovativo e memorabile".

Il progetto è iniziato con un'esplorazione dettagliata di Twingo per tornare ai suoi tratti più riconoscibili, dalla silhouette monovolume ai fari caratteristici, passando per l'interno modulare, e dalla sensazione di spazio e luminosità.

Ha fatto seguito un lavoro sui giochi di trasparenza e l'interazione tra colore e materiali.