Maserati sarà protagonista a Le Mans Classic

Le Mans Classic, manifestazione carica di storia e di charme, è giunta all'undicesima edizione, che si terrà dal 29 giugno al 2 luglio, e vedrà anche delle vetture Maserati tra le auto protagoniste dell'evento. Nel tempio delle gare di durata, dove di recente è stato scritto l'ennesimo capitolo della storia del motorsport, il brand del tridente sarà presente con alcuni modelli classici e dei pezzi unici.

Nello stand della casa modenese, infatti, ci sarà una Tipo 63 del 1961, prodotta in soli cinque esemplari, ed una Bora del 1974 con motore posteriore centrale. A queste si affiancheranno una GranTurismo One Off Luce, con il motore Folgore full-electric, e la MC20 coupé Fuoriserie nella colorazione Orange Glow.

Inoltre, all'interno di un'area del circuito, ci saranno una 3500 GT del 1962, e la GranTurismo One Off Prisma, con il motore V6 Nettuno e la sua carrozzeria cromatica.

Non mancherà una flotta Maserati che annovera vetture del calibro di GranTurismo Trofeo, Grecale Trofeo, MC20 Cielo, ed MC20 Fuoriserie, dedicata a degli hot laps.