L'arte a tutto tondo per un viaggio che va dall'automobile alla scultura, dal metallo fino al marmo e al bronzo modellato che prende quasi vita. Il racconto è quello che parte da Mercedes 300 SL Gullwing e arriva fino alle opere d'arte di Pablo Atchugarry, al quale la casa automobilistica della stella ha voluto affidare l'interpretazione del proprio pensiero, attraverso due opere uniche.

Dall'Uruguay alla provincia di Lecco, dove lo scultore sudamericano ha da oltre quarant'anni la sua base italiana, Atchugarry ha scelto il bronzo come materia per reinterpretare due opere originali e dare vita a due creazioni direttamente ispirate dal mito della Mercedes 300 SL, con le sue 'ali da gabbiano'.

Le due opere dalla forma astratta sono legate alla vettura dall'ispirazione al movimento ad ‘ali di gabbiano’ delle portiere, così come dal forte richiamo cromatico in cui predominano l’argento e il rosso, due colori distintivi della SL e rispettivamente testimoni di eleganza e passione, il rosso e delle leggendarie pagine scritte nella storia del Motorsport, l'argento.

