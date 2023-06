Hyundai Kona Unlimited Box: a Milano dal 6 al 16 luglio

Per divulgare l'attitudine coraggiosa ed innovativa della nuova Kona, Hyundai Italia inaugura a Milano Kona Unlimited Box: un'installazione multisensoriale progettata dal duo artistico torinese Van Orton.

Forte di uno spazio immersivo che racconta il brand attraverso ledwall, e di animazioni interattive che prendono vita al passaggio dei visitatori, sarà aperta dal 6 al 16 luglio in Piazza Gae Aulenti in Portanuova, a Milano.

Sempre nella medesima piazza verrà allestito il corner Terrazza Hub, una lounge estiva pensata per accogliere i visitatori, dove ci saranno anche dei DJ set.

Inoltre, nei due weekend di apertura sarà consentito mettersi al volante della nuova Kona Hybrid mediante dei test drive organizzati dai professionisti del brand.