Ferrari sarà protagonista alla 24 Ore di Spa

Nel weekend del 2 luglio andrà in scena la 24 Ore di Spa Francorchamps del GT World Challenge Europe-Endurance Cup, e la Ferrari sarà protagonista con 5 vetture: nello specifico quattro 296 GT3, ed una 488 GT3 EVO 2020. La gara scatterà alle 16.30, ora locale, di sabato 1 luglio, e la classe Pro vedrà in lizza per il successo le 2 Ferrari 296 GT3 di AF Corse affidate agli equipaggi composti, rispettivamente, da Serra, Rigon e Fuoco, sulla numero 71, e da Rovera, Shwartzman e Nielsen sulla vettura con il numero 51.

Un'altra 296 GT3, la numero 50, correrà nella categoria Bronze, sempre per il team AF Corse, che gestirà anche la 488 GT3 EVO, contraddistinta dal numero 52, in cui correrà anche il pilota ufficiale Ferrari Andrea Bertolini.

Infine, la 296 GT3 numero 38 gareggerà nella classe Pro-AM e verrà gestita dal team ST Racing.