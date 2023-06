Anas pubblica il bando di gara per lavori statale Maglie-Leuca

L'Anas ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il bando di gara per la realizzazione dell'opera commissariata strada statale 275 Maglie-Santa Maria di Leuca che sarà eseguita da Anas in qualità di soggetto attuatore. Un'opera attesa ormai da diversi anni e su cui in passato ci sono state polemiche politiche per i ritardi nei cantieri. "La costruzione dell'opera - evidenzia Anas - ha fondamentale importanza per implementare la sicurezza e il comfort di guida nei collegamenti stradali sul territorio e per rilevante impatto sul tessuto socioeconomico a livello nazionale, regionale e locale".

La revisione progettuale del primo lotto, che comprende i Comuni di Melpignano, Maglie, Muro Leccese, Scorrano, Botrugno, San Cassiano, Nociglia, Surano, Montesano Salentino, Andrano, Tricase, tutti ricadenti nella provincia di Lecce, è stata suddivisa in tre stralci.