Salone del Camper pronto per gli amanti dell'open-air

Si avvicina la quattordicesima edizione del Salone del Camper di Parma, la più importante fiera di settore in Italia. Per l'evento in programma alla Fiera di Parma. Dal 9 al 17 settembre 2023, con i suoi 100.000 metri quadrati dedicati a tutte le novità della vacanza outdoor, molti dei più importanti marchi di settore hanno già confermato la propria presenza.

Prima e più importante fiera dedicata al caravanning in Italia, seconda in Europa, il Salone del Camper di Parma è diventato punto di riferimento per gli appassionati dell'abitar viaggiando e per chi sceglie le vacanze all'aria aperta. Oltre 300 espositori, 110 mila visitatori, 100.000 metri quadrati di superficie espositiva per 5 padiglioni che ospitano 4 aree merceologiche, sono alcuni dei numeri dell'evento.

Tra caravan e camper, saranno presenti le più importanti aziende europee del settore, comprese quelle dedicate agli accessori per i veicoli e complementi utili a rendere ancora più confortevole la vacanza. A disposizione del pubblico ci sarà anche una grande area shopping, Negli ultimi anni, a fronte dell'aumento del fenomeno del camperismo, è incrementata in Italia l'offerta ricettiva, che in 7 anni, dal 2015 al 2021, ha segnato un +25,5%. Oggi i posti letto complessivi nei camping e villaggi turistici sono ben 1.31 milioni. Di questi, il 60% è distribuito in 6 regioni come Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige e Puglia.