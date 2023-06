Il miliardario James Crown muore durante gara automobilistica

L'imprenditore miliardario di Chicago James Crown è morto in un incidente automobilistico durante una gara in Colorado. L'incidente è avvenuto all'Aspen Motorsport Park e si è verificato proprio il giorno del suo 70/o compleanno. Lo riferiscono i media americani. Crown era membro del consiglio di amministrazione di JPMorgan Chase, presidente e amministratore delegato dell'azienda di famiglia, 'Henry Crown and Co.', oltre che socio amministratore di Aspen Skiing Co. Nel 2014 l'allora presidente americano Barack Obama lo aveva nominato nell'Intelligence Advisory Board, il corpo consultivo di intelligence del presidente.

Le cause della sua morte non sono state ancora ufficializzate, si attende l'esito dell'autopsia. Solo la settimana scorsa Crown era stato ospite alla Casa Bianca per la cena di stato in onore del premier indiano Narendra Modi. Nel suo cordoglio alla famiglia, il presidente Joe Biden lo ha definito 'un caro amico, un brav'uomo e un grande americano'.

Secondo Forbes, nel 2020 la fortuna della famiglia Crown superava i 10 miliardi di dollari.