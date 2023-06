Audi Drive Experience, in pista con gli atleti della Fisi

Tra gli atleti della Fisi, la Federazione italiana sport invernali, ci sono giovani che stanno crescendo a suon di risultati, come Simone Deromedis, campione del mondo di Skicross; Alex Vinatzer, bronzo nello Slalom mondiale a Meribel; e Dideir Bionaz, un prospetto molto interessante nel Biatlon.

Queste nuove leve, ad Imola, hanno avuto modo di cimentarsi con le sportive Audi della gamma RS, mettendo a frutto la loro familiarità con la velocità, e confrontandosi con le vetture che esprimono il lato più sportivo dei quattro anelli.

Simone, Deromedis, ha raccontato di aver vissuto una bella esperienza, dove ha ritrovato tante cose dello Sci: dalla traiettoria, alla velocità. "E comunque quando si cerca la prestazione - ha affermato - è sempre un'emozione". La sa bene anche Didier Bionaz, che ha spiegato come questa esperienza gli tornerà utile nella guida di tutti i giorni. Infatti, ha ammesso: "Mi dispiacerà non avere tutti quei cavalli, ma porterò con me i consigli per la guida".

Tra le auto provate, Alex Vinatzer ha sottolineato come la R8 sia sicuramente la più bella da guidare, ma anche la RS3 lo ha colpito, e in generale, ha spiegato che in pista ha potuto sperimentare cosa vuole dire sprigionare tutta la cavalleria in sicurezza, "cosa che non sarebbe possibile, né sensato su strada".

Tutti apprezzano la trazione integrale Quattro, come valore aggiunto delle vetture di casa Audi, che sulla neve offre tanta sicurezza ed affidabilità nei viaggi per raggiungere i luoghi degli allenamenti.