Alluvioni E-R: BMW Group Italia al fianco di Save the Children

BMW Group Italia dona 500mila euro a Save the Children a sostegno del Progetto "Ritorno Com'E.R.o" per fronteggiare l'emergenza in Emilia Romagna, a seguito dell'alluvione che ha colpito la Regione nel maggio scorso.

Il progetto, definito da Save the Children e supportato da BMW Group Italia, prevede tre linee di intervento principali: il sostegno ai centri estivi dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina, con 15 realtà che beneficeranno di finanziamenti ad hoc per garantire settimane gratuite alle famiglie con bambini; l'attivazione di un intervento per i minori con bisogni educativi speciali o disabilità; la riabilitazione e il ripristino della Scuola di Musica Giuseppe Sarti di Faenza.

"Diciamo sempre - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia - che le aziende moderne e leader di mercato devono avere un ruolo attivo nella società per creare valore. Noi siamo impegnati in questo ambito da tanti anni attraverso il progetto di responsabilità sociale d'impresa SpecialMente. Ecco perché, sin dalle prime fasi dell'emergenza in Emilia-Romagna, ci siamo attivati, insieme ai colleghi della Casa madre, per identificare un progetto serio e concreto che potesse venire in aiuto delle popolazioni del territorio così duramente colpite dall'alluvione, con un'attenzione speciale per i giovani e la scuola. Save the Children - ha proseguito Di Silvestre - organizzazione con la quale avevamo già collaborato in occasione del terremoto del 2016, ci è sembrata la scelta più idonea, non solo per la serietà dimostrata in tanti anni di attività, ma anche per la condivisione dell'attenzione ai più giovani, alla scuola e alle persone con bisogni educativi speciali o disabilità, e per la concretezza e immediatezza dei progetti proposti. Saranno più di mille le persone che potranno beneficiare di questo progetto e siamo orgogliosi di poter testimoniare la nostra vicinanza alle popolazioni colpite con azioni concrete che abbiano un impatto reale sulla vita delle famiglie e dei ragazzi".

"La forte presenza di bambini e bambine, ragazze e ragazzi nelle zone dell'Emilia-Romagna più colpite dalle alluvioni - ha dichiarato Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children Italia - rende il sostegno di BMW ancora più prezioso per i nostri progetti sul territorio. Speriamo che questo intervento possa riportare serenità in un momento come quello estivo che, con la chiusura delle attività didattiche, rischia di isolare bambini, bambine e adolescenti che hanno vissuto in prima persona l'emergenza".

BMW Group Italia, inoltre, fornirà anche la mobilità al personale di Save the Children coinvolto mettendo a disposizione i mezzi necessari per poter svolgere gli interventi sul territorio, raggiungendo le zone colpite dall'emergenza.