Weekend a tutto rock'n'roll per Defender a Glastonbury

Un fine settimana all'insegna della musica, per Land Rover Defender al Glastonbury Festival 2023.

L'inarrestabile fuoristrada britannico, durante lo scorso weekend è stato al centro di uno dei più grandi eventi di musica dal vivo del mondo, nei panni di official vehicle partner del festival.

Una flotta di venti Defender 110 in versione ibrida elettrica è stata infatti utilizzata durante l'evento per trasportare gli artisti, in modo silenzioso, a emissioni zero e con tutto il comfort necessario, durante i loro tragitti verso la zona del festival e a bordo palco, attraverso il paesaggio rurale di Glastonbury.

La famiglia Eavis, che organizza il Festival da oltre cinquant'anni, ha una lunga collaborazione con il marchio Defender. Quella del fondatore Michael Eavis, impegnato al volante di un Defender classico durante le giornate del festival, pare infatti sia un'immagine familiare ai frequentatori assidui dell'evento.

L'ultima generazione di Defender, quest'anno ha fatto in modo che gli artisti principali arrivassero al leggendario Pyramid Stage in tempo, indipendentemente dal terreno da affrontare, grazie a dotazioni com le sospensioni pneumatiche, in grado di consentire al Defender di superare tutti gli ostacoli, o quasi.

L'ibrido elettrico P400e utilizzato è quello in grado di una gamma reale di 25 miglia in modalità Ev, quindi la flotta di plug-in è stata in grado di operare con zero emissioni durante l'evento. I veicoli sono stati caricati con energia derivata da pannelli solari e da altre fonti di energia a basse emissioni.

Installato come parte della strategia di sostenibilità del Festival, il suo impianto solare da 250 kWp era il più grande del suo genere nel Regno Unito quando è stato commissionato nel 2010 ed è responsabile del risparmio di 123 tonnellate di Co2 ogni anno.