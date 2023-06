Lieve aumento per la benzina, al self a 1,853 euro al litro

Si avvertono ancora sulla rete carburanti gli strascichi dei rialzi della scorsa settimana in Mediterraneo. Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana i prezzi praticati di benzina e diesel nel weekend hanno registrato un leggero aumento. Discorso diverso per Gpl, metano e Gnl che hanno segnato un ribasso.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,853 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,859, pompe bianche 1,839), gasolio self service a 1,693 euro/litro (+2, compagnie 1,700, pompe bianche 1,680). Benzina servito a 1,988 euro/litro (+2, compagnie 2,033, pompe bianche 1,899), gasolio servito a 1,832 euro/litro (+3, compagnie 1,878, pompe bianche 1,742). Gpl servito a 0,719 euro/litro (-3, compagnie 0,730, pompe bianche 0,706), metano servito a 1,450 euro/kg (-3, compagnie 1,453, pompe bianche 1,446), Gnl 1,243 euro/kg (-2, compagnie 1,250 euro/kg, pompe bianche 1,239 euro/kg).

Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di venerdì: benzina a 562 euro per mille litri (-2 valore arrotondato), diesel a 556 euro per mille litri (-6 valore arrotondato). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1290,63 euro per mille litri, gasolio a 1173,67 euro per mille litri.