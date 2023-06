Lamborghini: un video per i dipendenti

Lamborghini ha realizzato un video per i 60 anni dell'azienda, premiando nel girato le persone, coloro che hanno reso possibile, negli anni, l'evoluzione del brand, trasformandolo in quello che è diventato oggi. E' una dedica ai propri dipendenti protagonisti di una storia che ha visto grandi traguardi, innovazioni e novità, tutte con un unico denominatore comune: il capitale umano.

Infatti, la coesione del gruppo, insieme alla passione, all'amore per il brand, ed alla cura nei dettagli, ha condotto la casa di Sant'Agata Bolognese molto lontano; per cui l'azienda ha voluto celebrare e ringraziare tutte le persone che, quotidianamente e lungo tutti questi 60 anni, si sono impegnate e si impegnano per rendere le vetture Lamborghini delle vere e proprie icone a livello globale. Lamborghini sono tutti coloro che l'hanno plasmata, è questo quello che si evince e si percepisce dal video, dove viene sottolineata l'importanza di coloro impegnati nel migliorare ogni prodotto del brand, giorno dopo giorno.