Tomasi (Aspi), entro l'estate stazioni di ricarica ultra veloce

"Ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture autostradali per ovviare alla saturazione della rete nei nodi nevralgici del paese; sviluppo di nuove tecnologie per la sostenibilità. Sono questi i principi per la mobilità del futuro". Lo afferma l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, al convegno dei Giovani di Confindustria.

"Entro l'estate completeremo il piano di installazione delle stazioni di ricarica ultra veloce per veicoli elettrici", dice Tomasi ricordando che è stato inoltre appena annunciato "il buon esito della sperimentazione su autostrada dell'auto a guida autonoma". "Non c'è altra via - conclude - alla ricerca, per affrontare la nuova epoca della sostenibilità. Autostrade per l'Italia lavora in questo senso, consapevole della grande responsabilità del nostro gruppo nell'ottica dello sviluppo sociale ed economico del Paese, per una transizione che sia davvero sempre più equa equa e sostenibile, per mettere in campo soluzioni solide in grado di sostenere la complessità".