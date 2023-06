Salvini, 'Dr azienda straordinaria, impresa qui è notevole'

"La Dr Automobiles Groupe è un'azienda straordinaria perché già fare impresa in Italia è cosa notevole, vista la burocrazia, farlo in Molise vale doppio.

Questo vale per la Dr e per la Molisana perché qua ci sono costi notevoli di trasporto, di logistica, di trasferimento del prodotto ai consumatori".

Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini a conclusione della visita all'azienda automobilistica molisana Dr con sede a Macchia d'Isernia.

"Devo dire - ha proseguito - che fare auto a Torino, a Miliano è un conto, fare auto a Macchia d'Isernia, aprire all'estero, e vendere decine di migliaia di pezzi mi rende orgoglioso di essere umile partecipe di questa evoluzione. Cerchiamo, e cercheremo, come ministero di mettere le aziende in condizioni di crescere, senza l'ideologia che l'Europa vuole imporre dicendo tutto è solo elettrico. Anche elettrico, però ci sono i biocarburanti, c'è l'idrogeno, ci sono le biomasse, quindi, è giusto che il consumatore possa scegliere, poi non faccio pubblicità se non mi aprono una commissione d'inchiesta, però la qualità del prodotto Dr commisurato col prezzo è notevole".