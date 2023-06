Lexus e ATP hanno siglato una partnership globale

Siglata una nuova partnership tra Lexus e ATP Tour. La casa automobilistica è infatti diventata Official Automotive Partner e Platinum Partner dell'ATP Tour a partire dal 2023. La collaborazione pluriennale vedrà Lexus sviluppare partnership per i tornei nei mercati chiave.

L'accordo include la partnership recentemente annunciata tra Lexus e la LTA nel Regno Unito, che comprende i Cinch Championships (Queen's) e Rothesay International (Eastbourne), nonché il Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship (Houston). ATP e Lexus collaboreranno anche per siglare ulteriori accordi con tornei e giocatori ATP, a partire da questa stagione.

Inoltre, a partire dal 2023, Lexus diventerà Platinum Partner e Official Automotive Partner delle Nitto ATP Finals, che si terranno dal 12 al 19 novembre a Torino, in Italia, dove solo i migliori 8 giocatori di singolo e le squadre di doppio si contenderanno il prestigioso titolo. Lexus fornirà una flotta di modelli elettrificati, tra cui il nuovo Lexus RZ 450 Full Electric, che accompagneranno giocatori, funzionari e altri ospiti durante il torneo.

Lexus riceverà inoltre un'esposizione del marchio per tutto l'anno sulle piattaforme digitali e sociali dell'ATP Tour, compresa la Title Partnership di ATP Head-to-Head, una popolare funzione interattiva che consente ai fan di esplorare le rivalità tra i giocatori del Tour.

"In Lexus - ha dichiarato Pascal Ruch, vicepresidente di Tme per Lexus e Value Chain - adottiamo un approccio incentrato sull'uomo in tutto ciò che facciamo. Questo non vale solo per le nostre vetture, ma anche per l'esperienza che offriamo ai nostri clienti. Per noi la competizione tennistica è una grande sfida, in cui le prestazioni individuali creano l'emozione finale.

Siamo entusiasti di collaborare con l'ATP Tour e di condividere la passione del tennis di alto livello con milioni di fan in tutta Europa e oltre".