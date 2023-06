Impegno Bosch Italia nella corporate social responsibility

Nelle attività di Bosch Italia tutte le declinazioni relative alla corporate social responsibility rappresentano da sempre un pilastro centrale, anche con l'obiettivo di abbattere i pregiudizi e promuovere l'inclusione.

Lo scorso anno - è stato sottolineato nel corso della conferenza sui risultati 2022 che si è tenuta nella sede di Milano - Bosch Italia ha attivato a questo scopo diverse importanti iniziative, indirizzate anche ai più deboli.

E' il caso della campagna di sensibilizzazione #UnaBuonaRagione che è stata lanciata insieme a Progetto Itaca Onlus (l'organizzazione nazionale di volontari impegnata nel campo della salute mentale) che ha avuto l'obiettivo di accendere i riflettori sull'importanza del benessere mentale.

Il concetto di responsabilità sociale si evolve nel tempo - ribadisce Bosch Italia - e oggi più che mai si intreccia con il concetto di diversity e inclusività. È nata così la collaborazione con PizzAut, il primo ristorante italiano interamente gestito da ragazze e ragazzi autistici.

Attraverso l'iniziativa charity Pizza #LikeABosch, l'azienda ha contribuito all'apertura del secondo ristorante PizzAut, lo scorso primo aprile, a Monza, uno spazio di inclusione sociale, formazione, lavoro e progressiva autonomia per tutti questi giovani.

Nel 2022 sono state numerose anche le iniziative dedicate ai giovani e alla loro formazione e orientamento nel mondo del lavoro. E' stata ricordata la partecipazione ai Career Days nei principali atenei italiani.

E per la prima volta Bosch Sensortec, leader tecnologico nella progettazione e realizzazione di sistemi micro-elettromeccanici (Mems) per tutte le applicazioni in campo consumer e automotive, ha organizzato una Challenge rivolta ai giovani innovatori e orientata alle soluzioni nell'ambito digitale.

Nello scorso anno Bosch Italia ha anche aderito alla Muner (Motorvehicle University of Emilia-Romagna) con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo della mobilità del domani. Nell'ambito di questo progetto, azienda e università hanno messo a disposizione degli studenti know-how e tecnologie all'avanguardia.

L'obiettivo è quello di formare futuri ingegneri in grado di competere nel mercato del lavoro, attraverso la progettazione di veicoli stradali e da corsa, ma anche di sistemi di propulsione efficienti e sostenibili, di soluzioni per funzioni intelligenti e di impianti di produzione per smart factory.