Attesi influencer al Mit per messaggi su sicurezza stradale

Per illustrare le novità del codice della strada che andranno al prossimo Cdm "Salvini è pronto a tornare in tv" con diversi appuntamenti.

"E a stretto giro, al Mit sono attesi alcuni influencer con l'obiettivo di studiare messaggi positivi, soprattutto per i giovani, anche alla luce del grave e recente incidente di Casal Palocco.

Da ricordare, infine, che il Mit ha già patrocinato una campagna per l'educazione stradale in collaborazione gratuita con alcuni volti noti a partire da Miss Italia 2022 Lavinia Abate".