Ai Comuni 10 milioni per la viabilità locale

Arrivano nelle casse dei Comuni 10 milioni di euro per la realizzazione di interventi sulla viabilità di interesse locale. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, ha approvato i criteri del bando che consentirà di assegnare finanziamenti alle singole amministrazioni. Le domande presentate saranno inserite in una graduatoria che terrà conto del livello di progettazione degli interventi (con priorità a quelli più avanti nelle procedure) e della presenza di eventuali cofinanziamenti. Le proposte potranno accedere a un finanziamento massimo di 500mila euro se il comune ha più di 15mila abitanti e di 300 mila in caso di popolazione inferiore. "Grazie alle risorse messe in campo - dichiara l'assessore Saiu - finanzieremo la realizzazione di un programma per le strade, intersezioni e altre opere viarie di competenza dei Comuni, inclusi marciapiedi e spazi destinati a parcheggi e piste ciclabili".