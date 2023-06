Abarth in Mission: Impossible Dead Reckoning Part One

C'erano anche la Fiat 500 Abarth degli anni '60 e la nuova Abarth 500e nell'anteprima romana del prossimo capitolo della saga di Mission: Impossible dal titolo Dead Reckoning Part One, scritto e diretto da Christopher McQuarrie.

Il film, prodotto da Paramount Pictures e Skydance, uscirà nelle sale di tutto il mondo il 12 luglio con la Fiat 500 Abarth d'epoca protagonista in una delle scene girata a Piazza di Spagna.

La Nuova Abarth 500e, invece, alla prima nella capitale, si trovava davanti al red carpet che conduceva all'auditorium. La collaborazione tra la saga hollywoodiana ed il brand dello scorpione nasce dalla volontà di enfatizzare le emozioni comuni che i due marchi hanno sempre condiviso ed espresso, valori evidenziati in "Mission Possible": il nuovo spot televisivo realizzato in collaborazione con questo capitolo di Mission: Impossible.