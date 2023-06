In auto in Svizzera a 146 km/h, non potrà più circolare

Un'automobilista di 32 anni è stata denunciata dalla Polizia del Canton Ticino, in Svizzera, perché sorpresa a viaggiare sull'autostrada A2 a 146 chilometri all'ora in un tratto dove la velocità massima è di 80 chilometri all'ora. Per la donna, un'italiana residente in provincia di Como, è stato disposto il divieto di circolazione in Svizzera.

La 32enne si trovata all'altezza di Lamone, nel distretto di Lugano, quando gli agenti hanno scoperto che aveva oltrepassato i limiti di velocità. Quindi è stata segnalata al ministero pubblico, spiega la Polizia, per "grave infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale".