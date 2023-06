Bmw Driving Experience nel 2023 anche con auto elettriche

Avvio elettrizzante quest'anno per la Bmw Driving Experience, i corsi di guida sicura organizzati con la collaborazione degli istruttori professionisti di GuidarePilotare diretti da Siegfried Stohr. La gamma della scuola infatti si elettrifica con l'entrata nel parco auto della Bmw i4 M50, della Bmw i4 edrive40 e della nuovissima Bmw iX1.

La stagione 2023 della Bmw Driving Experience si è aperta lo scorso 29 marzo al circuito di Misano e il calendario propone diversi appuntamenti per apprendere le tecniche di guida corretta e per migliorare le proprie abilità al volante.

Giornate di incontro che saranno anche l'occasione per provare i nuovi prodotti Bmw, sperimentando le nuove tecnologie e il mondo della mobilità elettrica. Oltre alle sessioni di teoria, i partecipanti avranno modo di cimentarsi nelle sessioni pratiche sui circuiti di Vallelunga, Monza e Misano sotto l'egida guida degli istruttori di GuidarePilotare.

"Grazie alla Bmw Driving Experience nel corso del 2022 sono stati erogati 2.105 corsi di guida, che dimostrano l'impegno per la sicurezza stradale di Bmw, che non si conclude con la progettazione di auto all'avanguardia ma prosegue con la formazione dei guidatori - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato Bmw Italia -.

Infatti i corsi offerti da Bmw hanno l'obiettivo di trasmettere ai guidatori i comportamenti di guida responsabile e offrire loro la preparazione necessaria ad affrontare efficacemente le situazioni di emergenza".

Anche per questa stagione nell'ambito del progetto Specialmente, sono previsti i corsi di guida per persone con disabilità. "Siamo lieti di confermare anche per il 2023 il progetto SpecialMente - ha osservato Massimiliano Di Silvestre - dedicato alle persone con disabilità motorie, tale progetto ha lo scopo di abbattere le barriere sociali e fisiche, permettendo a tutti l'accesso ai corsi Bmw Driving Experience e al piacere di guidare le auto Bmw. Dal 2017 sono stati erogati circa 258 corsi all'interno del programma SpecialMente".



Ad ogni tappa in pista della Bmw Driving Experience sono disponibili fino a quattro posti per persone con disabilità, perfettamente integrati nella struttura dei corsi. La Bmw 128ti dedicata ai partecipanti SpecialMente, che sarà sostituita dal 2024 dalla più performante Bmw M2, è allestita con dispositivi di guida a controllo elettronico prodotti da Guidosimplex. La vettura SpecialMente è dotata di cambio automatico, del dispositivo freno di servizio a leva comandato a mano che consente l'azionamento del pedale del freno con il solo utilizzo degli arti superiori e dell'acceleratore elettronico a cerchiello che consente l'azionamento del comando dell'acceleratore tramite un cerchio posto sopra il volante.

Ma una delle novità di questa stagione è costituita dall'ingresso di auto full electric nei corsi di guida. "Questo perchè - ha spiegato Alessandro Toffanin, Product Communication Specialist di BMW Italia - ci sono molte richieste da parte di clienti che vogliono approfondire e conoscere meglio il mondo delle auto elettriche e come reagiscono in certe condizioni di guida". Il parco auto della BMW Driving Experience 2023 è composto da 19 modelli: BMW M4 Competition (2 auto), M3 Competition (2 auto), Nuova BMW M2 (2 auto entro fine anno), 220d (4 auto), M240i xDrive (2 auto), 128ti (1 auto, allestita per i corsi SpecialMente), Serie 2 Active Tourer 225e xDrive (1 auto), i4 M50 (2 auto), i4 edrive40 (2 auto) e la nuova BMW iX1 xDrive30.