Salvini, 'è una follia tutto solo elettrico'

"Quando parlo di neutralità tecnologica ed energetica, secondo me e' una follia il tutto solo elettrico, perché non c'e' solo l'elettrico, c'e' l'idrogeno, ci sono le biomasse, ci sono i biocarburanti. Dire che dal 2035 si compra solo l'auto elettrica è frutto di ignoranza o è frutto di arroganza, o è frutto di pagamento conto terzi, perché altrimenti non si spiega questa protervia nel dire che non esistono altre possibilità tecnologiche".

Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo all'Assemblea annuale dell'Ance.

"I nostri ingegneri stanno portando la sapienza del nucleare italiano nel mondo - aggiunge il ministro - noi siamo circondati da paesi del G7 che producono energia elettrica con costi inferiori con nucleare, ma noi no".