Prezzo benzina self sale a 1,851 euro al litro

Continuano a salire le medie dei prezzi praticati di benzina e diesel per effetto dei rialzi decisi dagli operatori nei giorni scorsi. Lo sottolinea Quotidiano energia spiegando che il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è di 1,851 euro al litro (1,847 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,851 e 1,859 euro al litro (no logo 1,837). Il prezzo medio praticato del diesel self è di 1,690 euro/litro (rispetto a 1,685), con le compagnie tra 1,690 e 1,702 euro al litro (no logo 1,674).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,988 euro al litro (1,986 il dato precedente) con gli impianti colorati con prezzi tra 1,936 e 2,062 euro al litro (no logo 1,890). La media del diesel servito è di 1,831 euro al litro (contro 1,827), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,777 e 1,906 euro al litro (no logo 1,728).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,732 e 0,752 euro al litro (no logo 0,712). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,434 e 1,556 euro al litro (no logo 1,472).