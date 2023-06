La Mercedes A45E1 di Arduni conquista la prima vittoria

Prima vittoria a Varano per la Mercedes A45E1 sviluppata dal team di Massimo Arduini per competere nelle gare turismo. La vettura, dopo aver maturato la prima posizione in qualifica, nella seconda manche è scattata davanti a tutti imponendo un passo insostenibile per gli avversari nel corso dei 25 minuti di gara.

Così, è transitata per prima sotto la bandiera a scacchi cogliendo il primo successo che è seguito alla pole ottenuta nell'appuntamento di Monza.

"E' un'emozione immensa, difficile da descrivere - ha commentato Massimo Arduini - ho vinto tanto da pilota ma, quando poi fai il passo successivo e porti al successo una vettura costruita con le tue forze e ti confronti con auto uscite dai reparti corse di casa madre è semplicemente straordinario". Il lavoro quindi, va nella direzione giusta, ma come ha spiegato lo stesso Arduini, rappresenta solamente il primo passo di un progetto che guarda molto più in alto.