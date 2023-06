ETSC: nel 2022 salgono del 4% i morti sulle strade UE

Tra il 2021 ed il 2022 sale il numero degli incidenti stradali in 19 dei 32 Paesi monitorati dal programma PIN, il Road Safety Performance Index, istituito da ETSC nel 2006, a seguito dei primi obiettivi di sicurezza stradale fissati dall'Unione Europea, i decessi sulle strade sono aumentati. Nello specifico, a Malta ed in Lussemburgo sono stati evidenziati incrementi di oltre il 50%, mentre solamente in 13 paesi le vittime della strada sono diminuite, e in questo contesto spicca il -25% della Slovenia ed il -23% della Lettonia (-23%). In base alle cifre, nel 2022, i decessi su strada nell'UE-27 sono aumentati del 4% rispetto al 2021, mentre, rispetto al 2019, si sono ridotti del 9%. Questi numeri indicano che non saranno sufficienti a raggiungere l'obiettivo UE 2030, che aspira a ridurre del 50% i morti sulle strade, e per il quale, negli ultimi tre anni, si sarebbe dovuta registrare una riduzione complessiva del 17,2%.