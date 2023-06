Con i corsi di educazione stradale più 2 punti sulla patente

Punti bonus al rilascio della patente per chi partecipa a "corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati dalle scuole". Il premio di due punti verrebbe attribuito all'atto del rilascio della patente ai frequentatori delle attività formative organizzate dalle "istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie" .

Si tratta di una misura finalizzata alla "promozione dell'attività formativa nelle scuole" che costituisce una delle novità della bozza di disegno di legge sulla riforma del Codice della Strada.

"L'individuazione dei soggetti formatori tra gli enti e le istituzioni pubbliche competenti in materia di sicurezza stradale e la definizione delle modalità per lo svolgimento delle attività extracurricolari e per la relativa certificazione-si legge nella bozza del ddl- è demandata ad un decreto del ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il ministro dell'interno.