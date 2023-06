Mini al fianco di Tortellante per il decennale di Al Mèni

Mini è scesa in campo con Tortellante e a supporto di Al Mèni, il grande circo dei sapori che quest'anno ha festeggiato il suo decennale. Presenti all'evento gastronomico, molte eccellenze del territorio romagnolo, dagli chef ai vignaioli, dai contadini agli artigiani. La due giorni di kermesse è ideata da Massimo Bottura, chef stellato e ambasciatore della cucina italiana nel mondo.

Tortellante è il laboratorio terapeutico-abilitativo fondato a Modena nel 2016 da Massimo Bottura e Lara Gilmore, dove giovani nello spettro autistico si dedicano alla produzione di pasta fresca fatta a mano, presente con i suoi celebri tortellini sul lungomare riminese.

Il successo dell'evento si è tradotto in 500 porzioni di tortellini preparate dai membri del Tortellante che, nelle due giornate, ha fatto segnare il tutto esaurito.

"Big Love for the People non è per MINI solo una filosofia - ha dichiarato Federica Manzoni, Head of Mini Italia - ma si traduce in gesti concreti come l'abbraccio, il tema scelto per celebrare i dieci anni del grande circo di Al Mèni. È per noi un piacere collaborare ancora una volta con Tortellante, poiché l'inclusione e le persone sono pilastri che fanno parte del Dna di Mini".

Il tendone dell'evento ha campeggiato il 17 e 18 giugno a Rimini, in piazzale Fellini, fra la spiaggia e il Grand Hotel.

Nello spazio dedicato ai produttori dei Presidi Slow Food si è diffusa come di consueto la narrazione sui prodotti di alto livello qualitativo selezionati da CheftoChef emiliaromagnacuochi, in collaborazione con Slow Food Emilia-Romagna.