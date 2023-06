L'Alto Adige vuole ridurre il traffico auto individuale del 25%

La giunta provinciale di Bolzano ha approvato il Piano mobilità che punta a una riduzione del traffico individuale e a un sensibile aumento di quello pubblico. In questo modo le auto sulle strade altoatesine - ha spiegato l'assessore alla mobilità Daniel Alfreider - dovrebbero calare del 25%, mentre il numero di chi viaggia su autobus dovrebbe aumentare del 20% e chi sceglie il treno addirittura del 250%. Infine, dovrebbero raddoppiare le persone che si spostano in bici.

Il Piano mobilità riguarderà diversi campi d'azione, che vanno dalla rotaia al Brennero come corridoio verde, dall'incentivo della bici alla digitalizzazione, ha spiegato Alfreider. Lavori per 700 milioni di euro sono già finanziati.

Per realizzare tutte le opere previste del piano entro il 2035 serviranno invece 2 miliardi. "Il successo dipenderà comunque da ogni singolo cittadino e dalle sue scelte per una riduzione del traffico individuale", ha concluso l'assessore.