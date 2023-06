Ghosn fa causa alla Nissan per oltre un miliardo di dollari

L'ex presidente della Nissan, Carlos Ghosn, ha fatto causa alla casa automobilistica giapponese per un oltre un miliardo di dollari: lo riportano i media internazionali. L'azione legale riguarda anche due altre società e oltre 10 individui per averlo estromesso nel 2018 e per aver organizzato il suo arresto per presunti illeciti finanziari, provocando così "danni profondi" alle sue finanze e alla sua reputazione. L'ex manager, artefice dell'alleanza della Nissan con la Renault e la Mitsubishi, ha presentato la causa il 18 maggio alla Procura della Repubblica presso la Corte di Cassazione del Libano, dove vive dalla sua drammatica fuga dal Giappone alla fine del 2019 per sfuggire al processo. La causa è stata visionata da Bloomberg News e dall'agenzia Reuters.

Quest'ultima scrive sul suo sito che l'azione legale accusa la Nissan, insieme ad altre due aziende e 12 persone, di diffamazione e calunnia, nonché di aver prodotto prove false.

L'udienza si terrà il 18 settembre prossimo.